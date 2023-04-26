TİP Ankara milletvekili adayları kim? 2023 TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Ankara milletvekili adayları kim? TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Ankara milletvekili adayları kim? TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi...
TİP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖZGÜR AYBAŞ
YELDA KOÇAK URFA
BEKTAŞ RIZA HANEDAN
ÖZDİL ÜÇÖZ
SEVGİ HAZIR
ASİYE SÜLLÜ
FATİH ÖZAKOĞLU
MAHİR ÜNSAL ERİŞ
BARIŞ AYDOĞAN
YERSU BÜYÜKDAĞ
MUSTAFA ERTARAKÇI
TİP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OZAN BİNGÖL
MİSKET ELİF ÇONGUR
TUĞBA GÜRSOY
HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
EGE ARDA ANILAN
BEKİR TUNCAY ÇELEN
OZAN YURDAKAL
MUSTAFA KOLCU
EBRU BESE
ERSİN BEYTEMUR
ILGIN BARAN ÖCAL
Resmi İlanlar
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