TİP Ankara milletvekili adayları kim? 2023 TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:07

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Ankara milletvekili adayları kim? TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Ankara milletvekili adayları tam listesi...

TİP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZGÜR AYBAŞ

YELDA KOÇAK URFA

BEKTAŞ RIZA HANEDAN

ÖZDİL ÜÇÖZ

SEVGİ HAZIR

ASİYE SÜLLÜ

FATİH ÖZAKOĞLU

MAHİR ÜNSAL ERİŞ

BARIŞ AYDOĞAN

YERSU BÜYÜKDAĞ

MUSTAFA ERTARAKÇI

TİP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OZAN BİNGÖL

MİSKET ELİF ÇONGUR

TUĞBA GÜRSOY

HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

EGE ARDA ANILAN

BEKİR TUNCAY ÇELEN

OZAN YURDAKAL

MUSTAFA KOLCU

EBRU BESE

ERSİN BEYTEMUR

ILGIN BARAN ÖCAL



