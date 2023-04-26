TİP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Antalya milletvekili adayları kim? TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Antalya milletvekili adayları kim? TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi...
TİP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUNUS BAŞARAN
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
EMİRE ULUTAŞ
TUNCAY KOÇ
EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
AYŞE BİLGE KALIN
EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
KERİM UĞUR
GÜLİZAR KOCADAĞ
HASAN GİRGİNEL
AYFER GÜNEŞHAN
AHMET ELATAŞ
BETÜL ÜRKÜTEN
GAMZE PELİN DEMİRCAN
BİLGE ERK
LEYLA ÇELEBİ
MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
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