TİP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:09

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Antalya milletvekili adayları kim? TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

TİP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YUNUS BAŞARAN

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

EMİRE ULUTAŞ

TUNCAY KOÇ

EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

AYŞE BİLGE KALIN

EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

KERİM UĞUR

GÜLİZAR KOCADAĞ

HASAN GİRGİNEL

AYFER GÜNEŞHAN

AHMET ELATAŞ

BETÜL ÜRKÜTEN

GAMZE PELİN DEMİRCAN

BİLGE ERK

LEYLA ÇELEBİ

MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU