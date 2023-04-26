TİP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Artvin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Artvin milletvekili adayları kim? TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:11
TİP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Artvin milletvekili adayları kim? TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

TİP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FEYZULLAH SERKAN ACAR

TİMUR ŞİMŞEK


TİP Milletvekili Artvin

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