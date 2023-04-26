TİP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:11

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:11

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Artvin milletvekili adayları kim? TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

TİP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FEYZULLAH SERKAN ACAR

TİMUR ŞİMŞEK