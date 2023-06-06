Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
AKP'nin meclis başkan adayı olarak partileri ziyaret eden Numan Kurtulmuş, CHP'yi yaptığı ziyarette TİP vekili Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili mahkemeyi işaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na aday olan AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin TBMM Grubu’nu ziyaret etti.
Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile grup başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile görüştü.
CAN ATALAY İÇİN MAHKEMEYİ İŞARET ETTİ
TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Can Atalay ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle şahsın tutukluluk halinin bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri mümkün olduğu kadar kısa süre içinde kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz" değerlendirmesinde bulundu.
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