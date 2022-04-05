TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Asgari ücret her ay yeniden belirlenmelidir
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, artan enflasyon karşısında asgari ücretin her ay yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve yoksullaşma gündemiyle ilgili konuştu.
Türkiye'nin ikiye bölündüğünü, bir tarafta tek maaş ile meyveyi, sebzeyi teker teker almak zorunda kalanların, markete, pazara gidemeyenlerin, diğer tarafta bazen 4-5 maaş alanların yer aldığını belirten Erkan Baş, asgari ücretle yaşanamaz hale gelindiğine dikkat çekti.
"EN AZ YÜZDE 23 ZAM YAPILMALI"
"İktidarın büyük bir marifet gibi sunduğu asgari ücret artışının hiçbir işe yaramadığı görüldü. Artık asgari ücretle yaşanamaz hale gelindiği açıktır. Yapılması gereken, hedef enflasyonun aşıldığı her an, asgari ücretin yeniden belirlenmesi olacaktır" diyen Baş, "Hemen asgari ücrete en az yüzde 23 zam yapılması gerekiyor. Asgari ücret artan enflasyona karşı her ay yeniden belirlenmelidir" diye konuştu.
"FATURAYI PATRONLAR ÖDESİN"
Baş, asgari ücretle çalışan bir kişinin, günün 12, 14, bazen 16 saatini çalışarak geçirdiğini ve gittiği pazar tezgahına, market raflarına uzaktan bakmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Bazı patronların ekonomik krize rağmen her geçen yıl zenginleşmeye devam ettiğini ifade eden Baş, "Niye bu krizin faturasını sadece memleketin emekçileri, yoksulları, emeklileri, işsizleri ödemek zorunda kalıyor? Biraz da patronlar ödesinler faturayı" dedi.
İlgili Haberler
- MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 'Erdoğan ile görüştük' dedi, asgari ücrete zam gelecek tarihi açıkladı
- 'Asgari ücrete ikinci zam' tartışması: Art arda açıklamalar 'seçim habercisi' mi?
- Asgari ücrete zam gelecek mi? Ömer Çelik'ten açıklama
Video Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
- Erkan Baş'tan 'asgari ücret' talebi
- Mide problemlerinden korunmanın 10 yolu
- Bolu'da çamur yağdı
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- Nefes kesen finiş
- Nihat Dirim son yolculuğuna uğurlandı
- Thodex'te '52 kilogram altın' detayı
- Komite enflasyon ana gündemi ile toplandı