TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Eylül 1999 sonrası için de EYT düzenlemesi yapılmalı

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:20

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, EYT ilgili düzenleme için yıllardır direnen ve mücadele edenlerin bir kez daha haklı çıktığını ve taleplerinin kabul edildiğini söyledi.

Türkiye’de emeklilerin sorunlarının sadece EYT ile bitmediğini, düzenlemenin milyonlarca kişiye emeklilik hakkını sağladığını ancak milyonlarca kişi için de haksızlık ve eşitsizlik doğurduğunu savunan Baş, emekli aylıklarının alım gücü krizi karşısında pula dönmesi, emeklilere sendikalı olma hakkının tanınması, emekli aylığı bağlanma oranlarının yüzde 30’a düşmesi gibi can alıcı sorunların halen devam ettiğini öne sürdü.

TİP olarak Emeklilik Kanun Teklifi verdiklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

“Kanun teklifiyle diyoruz ki; Eylül 1999 öncesi yetmez, Eylül 1999 sonrası için de kademeli, adil ve uygulanabilir bir düzenleme yapılmalıdır. Emekli aylığı bağlanma oranları yüzde 70’ler düzeyine ulaştırılmalıdır. Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretin net tutarından az olmamalıdır. Bu konuda son derece ısrarcıyız. Asgari ücret diye bir rakam belirleniyor memlekette ama emekliler asgari ücretin yarısına mahkum edilmek isteniyor. Bu kabul edilemez. Emekliler haklarını örgütlenerek savunabilmeliler, emeklilerin de sendika kurma, sendika üyesi olma hakkına sahip olması gerekmektedir. Bunlar sağlanmadan Türkiye’de emekliler için insanca yaşam koşullarından söz edebilmemiz mümkün değil.”

TİP Genel Başkanı Baş, 2022’nin Türkiye’de emeğiyle yaşayan 10 milyonlarca insanın; işçiler, öğretmenler, doktorlar ve mühendisler için önceki yıllardan çok daha ağır ve çok daha zor bir yıl olduğunu iddia ederek, “Çok zor bir yılı geride bıraktık ama enseyi karartmak yok, umutsuzluğa yer yok. Bizim 2023 için hayallerimiz var. 2023, ‘kral çıplak’ diyenlerin yılı olacak, eşitlik ve özgürlük destanının en önemli adımlarını 2023 te atacağız” değerlendirmesinde bulundu.