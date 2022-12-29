"100 EYT'liden 71'i emeklilikten sonra da çalışmak istiyor"

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:07

Eleman.net tarafından yapılan bir anket, emeklilikte yaşa takılanların, emekli olduktan sonra da çalışmak istediğini ortaya koydu.

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net, şirketler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirdiği EYT anketinin sonuçlarını açıkladı.

EYT adaylarının büyük bir çoğunluğu düzenlemenin ardından çalışmaya devam etmeyi düşündüklerini belirterek istihdam endişesi yaşayan şirketlere yeşil ışık yaktı. Şirketlerin çoğunluğu ise emekli çalışanların istihdamına devam etmeyi düşündüklerini belirtti.

İşveren yüzde 80 oranında 'evet' dedi

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan tanıyan EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacağı belirtilirken, EYT'lilerin büyük bir oranda emekli olduktan sonra da çalışmayı istediği ifade edildi.

Ankette sorulan "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “Evet” cevabını verirken, yüzde 29’u ise “Hayır” cevabını verdi. "Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 oranında “Evet”, yüzde 20 oranında da “Hayır” cevabını verdi.

Sonucu değerlendirenEleman.net CEO’su Murat Günay “İki tarafın da planları paralellik gösterdiği için firmaların istihdam açığı çok yüksek olmayacak gibi gözüküyor” dedi.