Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Gebze Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:15
Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı
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31 Mart yerel seçimine haftalar kalmışken, partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinin adayını açıkladı. 

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Buna göre, TİP Genel Başkanı Erkan Baş partisinin Gebze adayı oldu.

Söz konusu haber TİP resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşım şu şekilde: 

“İşçilerin ilçesinde Türkiye’nin işçi partisi var!

Gebze Belediye Başkan Adayımız, Genel Başkanımız Erkan Baş!”


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