Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:15

Güncelleme: 16.02.2024 - 19:15

31 Mart yerel seçimine haftalar kalmışken, partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinin adayını açıkladı.

Buna göre, TİP Genel Başkanı Erkan Baş partisinin Gebze adayı oldu.

Söz konusu haber TİP resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşım şu şekilde:

“İşçilerin ilçesinde Türkiye’nin işçi partisi var!

Gebze Belediye Başkan Adayımız, Genel Başkanımız Erkan Baş!”