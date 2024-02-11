TİP, Hatay adayını yarın açıklayacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediyesi adayını yarın sabah açıklayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:23
TİP, Hatay adayını yarın açıklayacak
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CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar yaşanmıştı.

Kamuoyunda Savaş’ın adaylığı ile başlayan tartışmalar, Kahramanmaraş merkezli olmasına rağmen Hatay’da da derin yıkıma sebep olan depremlerin birinci yıldönümü anmalarına da yansımıştı. 6 Şubat Anması’nda iktidar temsilcilerine yönelik protestolardan Lütfü Savaş da nasibi almıştı.

YARIN AÇIKLANACAK

Uzun süredir Hatay’da başta TİP olmak üzere çeşitli muhalif unsurların aday çıkarabileceği konuşulmaktaydı. Bugün Türkiye İşçi Parti resmi X hesabından yaptığı paylaşımda 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de “Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız” denildi.


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