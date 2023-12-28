TİP İzmir HSK’yi göreve çağırdı: 'Hakimler görevden alınmalı'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 21:44

Güncelleme: 28.12.2023 - 21:44

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez tahliye kararı vermesine rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hatay Miletvekili Can Atalay’ı tahliye etmeyerek dosyayı Yargıtay’a göndermesini protesto etmek için sokağa indi.

Alsancak Garı önünde toplanan partililer “AYM kararı uygulansın” ve “Can Atalay’a özgürlük” pankartları açarak “Hatay halkı vekilini istiyor”, “Can çıkacak Meclis’te halkını savunacak”, “Anayasa kararı uygulansın”, “Gezi halktır yargılanamaz” sloganlarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Partililer basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.

“SARAY’DAN GELEN TALİMAT”

Burada yapılan basın açıklamasını okuyan il yönetim kurulu üyesi Sena Yazıbağlı Selanik mahkemenin aldığı kararların siyasi olduğuna dikkat çekerek, “Bunun Saray’dan gelen talimatın yazıldığı bir metin olduğunu biliyoruz. Üzerinde cüppe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerden oluşan bu heyetin talimatla hareket ettiğini ve açık şekilde Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını söylediği bir metnin kabul edilmesi mümkün olmayan büyük bir sorumsuzluk olduğunu buradan bir kez daha söylüyoruz” diye konuştu.

“HATAY HALKININ İRADESİ GASP EDİLİYOR”

Anayasanın 153. maddesini hatırlatarak devam eden Selanik, “Mahkeme bir kez daha AYM kararını, hukuku tanımadığını söylemiş durumdadır. AYM kararını uygulamayan, talimatla hareket eden mahkeme heyetinin bu tutumu karşısında onları ve yazdıkları talimatı tanımıyoruz. İşlerini yasalara uygun ve ciddiyetle yapması gereken bu mahkemenin uygulama zorunluluğu bulunan AYM kararı karşısındaki bu tutumu aleni bir suçtur ve bu heyetin üyeleri bir an önce HSK tarafından görevden alınmalıdır. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü artık daha fazla gasp edilmemelidir. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalıdır. Can Atalay serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.