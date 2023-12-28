Özgür Özel, Erkan Baş ile görüştü: Gündem Can Atalay
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'la telefonda görüştü.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının yerel mahkemece Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü.
DESTEĞİNİ İLETTİ
Açıklamada, "Özel, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret etti. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.
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