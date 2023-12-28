Can Atalay cezaevinden mesaj gönderdi: ‘Tarihsel sorumluluk’ çağrısı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:54

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:08

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

“BİR KIRILMA ANINDAYIZ”

Çakırözer, ziyaretinin ardından Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın mesajlarını iletti. Atalay’ın Çakırözer aracılığıyla ilettiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur”

KAHRAMAN: BİR ARADALIKTAN BAHSETTİĞİMİZ ORTAMA İHTİYACIMIZ VAR

CHP’li Çakırözer, Tayfun Kahraman’ın mesajını da okudu. Kahraman’ın mesajında ise, “Artık birbirimize daha güvenli bakabildiğimiz ve anlayabildiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Kutuplaşmalardan, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan değil bir aradalığımızdan bahsettiğimiz bir ortama çok ihtiyacımız var. Umarım 2024 yılında bu ortamı hep birlikte yaratacağız” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün akşam saatlerinde Yargıtay’a gönderildi.