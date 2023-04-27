TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:25

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:25

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

TİP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAYRETTİN BAYER

GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU