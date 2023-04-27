TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:25
TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Nevşehir milletvekili adayları kim? TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

TİP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAYRETTİN BAYER

GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU


TİP Milletvekili Nevşehir

İlgili Haberler

TİP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

TİP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 TİP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
TİP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

TİP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 TİP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
TİP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

TİP Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler