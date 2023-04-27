TİP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 TİP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Niğde milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Niğde milletvekili adayları kim? TİP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:26
TİP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 TİP Niğde milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Niğde milletvekili adayları kim? TİP Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Niğde milletvekili adayları tam listesi...

TİP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ELİF ÖNDER

KEREM TANILKAN

EKİN DİCLE ERBİLGİN


TİP Milletvekili Niğde

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