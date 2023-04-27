TİP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 TİP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Ordu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Ordu milletvekili adayları kim? TİP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:28
TİP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 TİP Ordu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Ordu milletvekili adayları kim? TİP Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Ordu milletvekili adayları tam listesi...

TİP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

ERTUĞRUL KAHRAAMN

MERT EFE

DENİZ ARSLANTÜRK

TANSU AYIK

HAKAN DUYAN


TİP Milletvekili Ordu

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