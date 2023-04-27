TİP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 TİP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:29

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:29

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Osmaniye milletvekili adayları kim? TİP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

TİP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SABİHA GÜNDÜZALP

MUSTAFA DENİZLİ

ONUR TOSUNÖZ

BURAK SARIBIYIK