TİP Rize milletvekili adayları kim? 2023 TİP Rize milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:30

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Rize milletvekili adayları kim? TİP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Rize milletvekili adayları tam listesi...

TİP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLSAY KANAT

METİN KARADENİZ

AYBÜKE GEZEREL