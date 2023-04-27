TİP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:31

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Sakarya milletvekili adayları kim? TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...

TİP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SAADET DİRİARIN

PELİN SÖNMEZ

UĞUR ALET

İNCİNUR ALA

PELİN KISA

ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

ONUR YANAR