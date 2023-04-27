TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Samsun milletvekili adayları kim? TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:33
TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Samsun milletvekili adayları kim? TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi...

TİP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ARSLAN BOLAT

ÖZGE GÖKSU

TUNAHAN GÖK

ONUR ÇELİK

GÜLCAY KAYA

HİLMİ ÖZDEMİR

ARAL DEMİRCAN

KEMAL SERDAR ERBİL

BUSE BADE İSKENT


TİP Milletvekili Samsun

İlgili Haberler

TİP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

TİP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
TİP Rize milletvekili adayları kim? 2023 TİP Rize milletvekili adayları tam listesi!

TİP Rize milletvekili adayları kim? 2023 TİP Rize milletvekili adayları tam listesi!
TİP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 TİP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

TİP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 TİP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler