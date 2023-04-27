TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:33

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Samsun milletvekili adayları kim? TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi...

TİP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ARSLAN BOLAT

ÖZGE GÖKSU

TUNAHAN GÖK

ONUR ÇELİK

GÜLCAY KAYA

HİLMİ ÖZDEMİR

ARAL DEMİRCAN

KEMAL SERDAR ERBİL

BUSE BADE İSKENT