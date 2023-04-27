TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Samsun milletvekili adayları kim? TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Samsun milletvekili adayları kim? TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi...
TİP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ARSLAN BOLAT
ÖZGE GÖKSU
TUNAHAN GÖK
ONUR ÇELİK
GÜLCAY KAYA
HİLMİ ÖZDEMİR
ARAL DEMİRCAN
KEMAL SERDAR ERBİL
BUSE BADE İSKENT
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