TİP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Sinop milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Sinop milletvekili adayları kim? TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:34
TİP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Sinop milletvekili adayları kim? TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi...

TİP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NURHAN ÇAYLI

ÇAĞLA KURT


TİP Milletvekili Sinop

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