TİP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Sivas milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Sivas milletvekili adayları kim? TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:35
TİP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Sivas milletvekili adayları kim? TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

TİP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KÖKSAL TEK

YAĞMUR AKIN

VELİ REÇBER

HAKAN TEKŞEN

YUSUF AKGEDİK


TİP Milletvekili sivas

İlgili Haberler

TİP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

TİP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

TİP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
TİP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

TİP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler