TİP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:35

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Sivas milletvekili adayları kim? TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

TİP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KÖKSAL TEK

YAĞMUR AKIN

VELİ REÇBER

HAKAN TEKŞEN

YUSUF AKGEDİK