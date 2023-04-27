TİP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 TİP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Tekirdağ milletvekili adayları kim? TİP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:38
TİP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 TİP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Tekirdağ milletvekili adayları kim? TİP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

TİP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

MEHMET AYTEKİN

EMR SEVİLMİŞ

İSMAİL ÖZTOK

BETÜL OKUYAN

GÜLENAY SUNA

KARDELEN EVCİMEN

ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN


TİP Milletvekili tekirdağ

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