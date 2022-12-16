TİP üyelerinin yargılandığı davada karar çıktı! ‘Mafya iktidarı’ ifadesi suç değil

16 Aralık 2022 Cuma, 18:53

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, suç örgütü lideri Sedat Peker’in yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin iddialarına ilişkin bildiri dağıttıkları sırada 5 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Gazi Cemevi Vakfı önünde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan TİP üyeleri hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. ve 301. maddeleri uyarınca, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TİP üyelerinin yargılanmasına neden olan bildiride şu ifadeler yer alıyordu:

“Tuğlayı biz çekeceğiz, duvarın altında hepsi kalacak! Bir suç örgütü liderinin kapana sıkıştıktan sonra yayınlamaya başladığı, siyaset-mafya-medya ağının kirli ilişkilerini ifşa-itiraf eden videoları ülkenin gündeminde.

Saray Rejimi’nin kılcal damarlarını oluşturan bu kirli düzenin failleri, tüm suçlular yargılanacak.

Biliyoruz, bu mafya iktidarı, bu kötülüğü organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak!”

‘MAFYA İKTİDARI’ SÖZLERİ, ‘ELEŞTİRİ’ SAYILDI

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılandıkları davada TİP üyelerinin üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme, “Biliyoruz, bu mafya iktidarı, bu kötülüğün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak” sözlerini “eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklaması” sayarak, söz konusu ifadelerin suç unsuru oluşturmadığına hükmetti.

Mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yerdi:

“Bu suç, ancak korunan değerlerin alenen aşağılanması durumunda gerçekleşebilmektedir. Suçun maddi unsuru ‘aşağılama’ olarak kabul edilmektedir. TCK’nın 301. maddesinin gerekçesinde aşağılama kavramı, "suçun konusunu oluşturan değerlere duyulan saygınlığı azaltmaya yönelik davranışlar" şeklinde açıklanmıştır. Eleştiri ya da siyasi tenkit amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suçun hukuka aykırılık unsuru kapsamında kalmaz.”