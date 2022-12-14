TİP'ten İmamoğlu'nun çağrısına destek: Saraçhane'de olacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen davasıyla ilgili "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi. Türkiye İşçi Partisi, İmamoğlu'nun çağrısının ardından Saraçhane'de olacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:46
TİP'ten İmamoğlu'nun çağrısına destek: Saraçhane'de olacağız
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan davayla ilgili olarak Saraçhane İBB binası önünde buluşmak üzere çağrı yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi.

Türkiye İşçi Partisi, İmamoğlu'nun çağrısına destek vererek, "İstanbul İl Örgütümüz halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için bugün saat 16:00'da Saraçhane'de olacak" ifadelerini kullandı.


Ekrem İmamoğlu TİP Saraçhane

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