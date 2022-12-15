TİP'li Kadıgil AKP'lilere Erdoğan’ın Başkanlık dönemini hatırlattı: Ahmakça değil mi?
TİP Milletvekili Sera Kadıgil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili AKP Milletvekillerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklanmasını hatırlattı. Kadıgil AKP’lilere, “Reisiniz 30 yıl önce okuduğu bir şiir için yattığı 4 aylık hapsin ekmeğini hala yerken İmamoğlu’nu hapse attırmaya çalışmak çok ahmakça değil mi?” diye sordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası hakkında konuştu.
AKP sıralarına seslenen Kadıgil, "İstanbul seçimlerini, ‘hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu’ diye iptal ettirip vesileyle 800 bin oy fark yemenizin üstünden daha 4 yıl geçmemişken, sizin reisiniz 30 yıldır bir şiir okuduğu için yattığı o 4 aylık hapsin ekmeğini hala azimle yerken İmamoğlu’nu hapse attırmaya çalışmak sizce de çok ahmakça değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı saray yargısı eliyle diskalifiye ederim sanmak sonra da bu halk oturup çekirdek çitleyerek bize izin verir diye beklemek bence bayağı ahmakça." diye konuştu.
“SARAY REJİMİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMENE DEK”
Çok söz söyledik ama sözlerin en güzelini yine atalarımız söylemiş, ‘ahmak çabalar, iş olacağına varır.’ Ne yaparsanız yapın geleceğini, hayallerini çalmaya kalktığınız bu ülkenin güzel insanları sizden de ucube sisteminizden de reisinizden de illallah etti. O yüzden istediğiniz ahmaklıkta inat edin, istediğiniz kötülüğü yapın, istediğiniz yalanı söyleyin bu memleketi sizin kirli ellerinize bırakmayacağız. Saray rejimini tarihin çöplüğüne gömene dek bu ülkenin iyi insanları, dürüst vicdanlı insanları biz birbirimizin elini bırakmayacağız.”
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