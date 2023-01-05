Selahattin Demirtaş: HDP kolay lokma değildir, boğulursunuz
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin Hazine’den aldığı yardımların yatırıldığı banka hesaplarına geçici bloke kararına tepki gösterdi. Demirtaş, "HDP kolay lokma değildir, boğazınızda kalır" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP hakkında kapatma davası iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in "hazine yardımı hesabına tedbir konulması" talebini görüşerek geçici bloke kararı vermesine tepki gösterdi.
#GaspVar etiketiyle paylaşım yapan Demirtaş, "HDP kolay lokma değildir. Yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalır, boğulursunuz" ifadelerini kullandı.
HDP kolay lokma değildir. Yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalır, boğulursunuz. #GaspVar pic.twitter.com/imqOY80yQj— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 5, 2023
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