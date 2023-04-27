TİP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:59

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Yozgat milletvekili adayları kim? TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

TİP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASLI YAPAR ŞAKTANLI

BEKİR ZAFER İLKEN

ASLI ŞİMŞEK

KÖKSAL KAPLAN