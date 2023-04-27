TİP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Yozgat milletvekili adayları kim? TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:59
TİP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Yozgat milletvekili adayları kim? TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

TİP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASLI YAPAR ŞAKTANLI

BEKİR ZAFER İLKEN

ASLI ŞİMŞEK

KÖKSAL KAPLAN


TİP Milletvekili Yozgat

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