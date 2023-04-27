TİP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 TİP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:57

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Uşak milletvekili adayları kim? TİP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

TİP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞE DEVRİM OĞUR

ÖNDER AKAR

AKIN METE