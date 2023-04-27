TİP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Yalova milletvekili adayları kim? TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Yalova milletvekili adayları kim? TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi...
TİP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BUKET ÇINAR GELİR
EMRAH KAZDAL
BURKAY HASDEMİR
Resmi İlanlar
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