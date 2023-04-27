TİP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:58

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:58

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Yalova milletvekili adayları kim? TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

TİP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BUKET ÇINAR GELİR

EMRAH KAZDAL

BURKAY HASDEMİR