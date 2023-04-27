TİP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:55

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:55

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Trabzon milletvekili adayları kim? TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

TİP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

YAVUZ KAYNAR

ÖMÜR ÖZDEMİR

EMİNE SPOR

ASİL MADENLİ

KEMAL BAKIRCI