TİP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Trabzon milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Trabzon milletvekili adayları kim? TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Trabzon milletvekili adayları kim? TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...
TİP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
YAVUZ KAYNAR
ÖMÜR ÖZDEMİR
EMİNE SPOR
ASİL MADENLİ
KEMAL BAKIRCI
Resmi İlanlar
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