TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı.
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