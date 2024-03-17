TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 22:31
TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
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