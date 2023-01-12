TİP'li Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: 'Seni yargılamayan şerefsizdir'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 19:35

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 19:38

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya troll ağı ve ilişkilerini deşifre etmesi ardından TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da ‘Ebabil Harekatı’ isimli gruptan olduğunu belirttiği bazı kişilerin, Meclis komisyonundaki bütçe görüşmelerine girdiğini açıkladı.

Ahmet Şık kişisel Twitter hesabından Soylu'nun trolleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şık, 2023 yılı bütçe görüşmelerinden fotoğraflar ve Ebabil Harekatı isimli Twitter hesabının paylaştığı videoyu dikkate sundu.

Şık’ın konu hakkında açıklamaları şöyle:

"Saray’ın pis işlerinden sorumlu bakanı Soylu’nun trolbaşının Emin Şen olduğunu Özgür Özel açıkladı. Açıklamada en önemli kısım trolbaşı Emin Şen’in jandarma ve emniyetin resmi Twitter hesabını kullanıyor olmasıydı.

Gezi isyanı sonrasında kurulan AKP’nin sosyal medya ekibinin başıma getirilen ve yurt çapında trol eğitimleri veren Şen aynı zamanda muhtarlar buluşmasından seyahatlerine kadar Soylu’nun tüm programlarını organize eden kişi.

Trolbaşı olmanın maliyeti de elbette devlet ihalelerinden sağlanıyor. Ki Özgür Özel de yurttaş vergilerinden 418 bin doların Emin Şen’in sahibi olduğu şirketlere ihale yoluyla aktarıldığını söyledi.

AKP Milletvekili Selami Altunok’un Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde Trafik Hizmetleri Başkanlığı için hazırlanacak bir kamu spotunun Soylu tarafından Emin Şen’in şirketine fahiş fiyatla verilmesi talebi nedeniyle Altunok ve Soylu arasında tartışma yaşanmıştı.

Trol ağı Emin Şen’le sınırlı değil. Beyoğlu’nda emlakçılıkla başlayan kariyeri merdivenaltı kumarhanecilikle sürerken 15 Temmuz sonrasında kurulan sözde milli bir derneğin başkanının Soylu ile ilişkileri ve masraflarını hangi uyuşturucu baronunun sübvanse ettiği de ortaya çıkar.

2023 yılı bütçe görüşmelerinde Soylu’ya yönelttiğimiz soruların arasında bu konu da vardı. Ama yanıt vermek yerine her zamanki gibi hakaret etmeyi tercih etti.

Satılmış olduğumu iddia ederek “fiyatını söyle” diye yırtınan Soylu’nun hakaret etmesinden birkaç dakika sonra söz konusu video, Özgür Özel tarafından açıklanan Ebabil Harekatı isimli hesaptan dolaşıma sokuldu.

Bütçe komisyon görüşmeleri sırasında oturma düzeni fotoğraflarda görülüyor. EbabilHarekatı ve ilintili hesaplarda. Dolaşıma sokulan söz konusu videoyu çekenler de fotoğraflarda görünüyor.

Komisyon toplantılarına üyeler, milletvekilleri, ilgili bakanlık temsilcileri ve bürokratlar katılabiliyor. Vekil danışmanlarının katılması dahi yasak ama fotoğraf çekimi ve video kaydı yapmamaları şartıyla esneklik olabiliyor. Fotoğraflardaki kişilerin danışman olduğu söylendi. Çekirdek çitleyen de dahil İçişleri Bakanlığı ve vekillerin danışmanı olduğu iddia edilen bu kişiler EbabilHarekatı ve ilintili hesaplara videoyu servis eden, sosyal medyaya yayan kişiler. Danışmanlarsa zaten yasağa uymamışlar. Değillerse pis işler bakanının trolleri.

Yeri gelmişken “fiyatımı soran” Süleyman Soylu’ya söyleyelim: Alınıp satılabilen birisi olsaydım, menfaatim için işgal ettiğin koltukta oturup hem mafyayla il tutan hem de Saray’ın pis işlerini halleden kişi olarak ben atanmış olurdum. Seni yargılamayan şerefsizdir."