TİP'li Sera Kadıgil 'müzik ve etkinlik yasaklarını' Meclis'e taşıdı: 'Atanmışlar olarak istifa etmeyi düşünür müsünüz?'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:54

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Adana ve Eskişehir'deki eylem ve festivallere yönelik yasaklama kararlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi.

Kadıgil soru önergesinde, kararlara ilişkin gerekçeler hakkında bilgi talep etti. Önergelerin gerekçesinde "Önceki gün Adana’da 15 gün süreyle 9 siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, park, bahçe, kamu binaları da dahil olmak üzere basın açıklaması, yürüyüş, toplantıların yasaklanmasının ardından bir yasak kararı da Eskişehir Valiliği'nden geldi. Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmî kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı. Eskişehir’de uygulanan yasağın AnadoluFest müzik festivalini kapsadığı da ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyundaki "hayat tarzına müdahale" değerlendirmelerinin hatırlatıldığı önergede kararların anayasal hakları ihlal ettiği vurgulandı.

KADIGİL'DEN ERSOY'A: MAĞDURİYET İÇİN NE TÜR BİR ÖNLEM ALACAKSINIZ?

TİP Sözcüsü Kadıgil'in Bakan Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yönelttiği sorular şu şekilde:

Hiçbir makul gerekçe göstermeden 15 günlük yasaklarla aylar önce planlanan sanat faaliyetlerinin, atanmış valilerin keyfiyetiyle yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yasaklanan etkinlikler gerekçesiyle sanatçıların ve sanatseverlerin uğradığı mağduriyet ve oluşan zararlarını karşılamak için ne tür bir önlem alacaksınız?

Müzik yasağını bir saat esneterek kalıcı hale getirmekle, hükümet olarak getirdiğiniz yasakların kamu sağlığı ve güvenliğiyle ilgili değil yaşam tarzına müdahale olduğu ve TCK Madde 115’e göre suç oluşturduğuna yönelik değerlendirmeleriniz nedir?

KADIGİL'DEN SOYLU'YA: İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?

Kadıgil'in Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yönelttiği sorular şu şekilde: