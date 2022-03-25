Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte biyografisi

25 Mart 2022 Cuma, 18:17

Sera Kadıgil, TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, yanında getirdiği hoparlörle 'Yalan' ve 'Palavra Palavra' şarkılarını çalarak, o sırada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı protesto ederek dikkat çekti.

Protestonun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kınama cezası verilen Sera Kadıgil, TBMM iç tüzüğü gereğince savunma hakkını kullandı, bu nedenle Türkiye İşçi Partisi (TİP) adına Erkan Baş bütçe görüşmelerinde söz aldı.

SERA KADIGİL'İN HAYAT HİKAYESİ

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sera kadıgil aslen Gümüşhane Kelkitli. Tam adı Saliha Sera Kadıgil Sütlü.

Vefa Lisesi'nden 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede özel hukuk alanında 2010 yılında yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nde sinema eserleri üzerine araştırmalarda bulundu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı.

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Sera Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası, Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi, İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği gibi meslek örgütlerinin avukatlığını üstlendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu'nda üyelik görevinde bulundu.

2011-2012 yıllarında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve 2014 yılından itibaren 3 dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı.

2018 yerel seçimlerinde CHP'de İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı.

25 Haziran 2021 tarihinde CHP'den istifa ederek Erkan Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Burada parti sözcülüğü ve yasama büro sekreteri olarak görev aldı.

Sera Kadıgil, Erkan Baş, Ahmet Şık

ÖZEL YAŞAMI

1984 doğumlu olan Sera Kadıgil, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşında.

2011 yılında akademisyen Tolga Sütlü ile evlendi.

Sera Kadıgil 1.61 metre boyunda, 58 kilo ve yay burcu.

İyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @serakadigil, Twitter'da @serakadigil, Facebook'ta @serakadigil kullanıcı adıyla yer alıyor.