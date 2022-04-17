TİP'li Sera Kadıgil: 'Meclis; yaşlı, zengin ve heteroseksüel erkekler kulübü'
Meclis'te heteroseksüel bir erkek yapısının hakim olduğunu belirten Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü" diye konuştu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yapısıyla ilgili yorumlarda bulundu.
Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e konuşan Kadıgil, Meclis'te kadın ve gençlerin yeteri kadar temsil edilmediğini belirterek, "Kadınların ve gençlerin kesinlikle olmadığı bir yapı olarak tanımlıyorum. Çok açık net bir tablo var. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadın, Meclis'te kadın vekil oranı yüzde 17, hatta daha da düşük. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29-30 bantlarında, Meclis'in yaş ortalaması minimum 55" dedi.
"ZENGİN OLMAYAN GİREMİYOR"
Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü. Böyle bir yer kurmuşlar kendilerine. Zengin olmayan giremiyor."
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