TİP'li Sera Kadıgil’den 'Millet İttifakı'na dahil olacak mısınız?' sorusuna yanıt

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:52

BluTV’de yayınlanan 40 isimli programa konuk olan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadıgil, program sunucusunun Türkiye İşçi Partisi'nin Millet İttifakı’na katılıp katılmayacağına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Kadıgil şunları söyledi:

“- Barajı düşürdükleri falan yok, yüzde 7 ile 10 arasında kalan MHP için yapılmış bir değişiklikten bahsediyoruz. Daha da saçma bir şey var, bu barajı getiren Kenan Evren.

- Evren, genel olarak sosyalist ve Kürtlerin önünü kesmek için yüzde 10 olarak getiriyor. Türkiye İşçi Partisi burada ne yapacak biliyor musunuz? Bence DEVA’dır Gelecek’tir, CHP'dir HDP'dir hepimizin yapması gereken tek şey var.

- Bu mevcut rejimde ben mi sen mi daha çok sandalye alır TİP mi değil; AKP ve MHP ne şekilde en düşük sandalyeyi alır ve tarihin çöplüğünü boylar, hepimiz bunun hesabını yapacağız, bu kadar söyleyeyim.”