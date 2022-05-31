Sera Kadıgil'den Gezi eylemi sonrası açıklama: 'Polis telefonumu denize attı'
TİP'li milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi. Köprüde bulunan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil "Pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı" açıklaması yaptı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. TİP'li milletvekillerinin astığı Gezi pankartı polis tarafından kesildi.
Olayın ardından TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ancak Sera Kadıgil'in açıklaması kendi hesabından değil, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın hesabından geldi. Kadıgil, polisin müdahale sırasında telefonunu köprüden denize attığını açıkladı.
Kadıgil, Baş'ın hesabından yaptığı açıklamada "Merhaba Ben Sera :) Kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım. Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı. Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar :) Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.
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