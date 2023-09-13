TİP'ten 'Can Atalay' açıklaması: AYM karar vermezse Meclis açılışına katılmayacağız

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:18

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:18

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve partinin sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul’da gazetecilerle buluştu.

Baş, Gezi davasından tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay hakkında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse, biz Meclis'in açılışına katılmayacağız ve Hatay'a gideceğiz. Hatay halkı bize ne görev verirse onu yapacağız. Burada durun derse duracağız, Ankara'ya yürüyün derse Hatay'dan yola çıkıp Ankara'ya yürüyeceğiz."