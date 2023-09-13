TİP'ten 'Can Atalay' açıklaması: AYM karar vermezse Meclis açılışına katılmayacağız
Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Gezi davasından tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay için AYM’nin bir karar vermemesi durumunda 1 Ekim’de Meclis’in açılışına katılmayacaklarını duyurdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve partinin sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul’da gazetecilerle buluştu.
Baş, Gezi davasından tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay hakkında şu ifadeleri kullandı:
"1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse, biz Meclis'in açılışına katılmayacağız ve Hatay'a gideceğiz. Hatay halkı bize ne görev verirse onu yapacağız. Burada durun derse duracağız, Ankara'ya yürüyün derse Hatay'dan yola çıkıp Ankara'ya yürüyeceğiz."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- Benzine dev zam yolda!