Tiyatro sanatçısı Aziz Çoban'a oyun çıkışı saldırı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:48

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:55

Tiyatro sanatçısı Aziz Çoban, 'Dinini Satan Adam' oyunu nedeniyle Ankara'da saldırıya uğradığını duyurdu.

Çoban, yaşadığı saldırıyı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir video paylaşarak anlattı.

Çoban, bankamatikten para çektikten sonra yürürken bir kişinin kendisini "Siz 'Dinini Satan Adam' oyununu oynayan kişi değil misiniz?' diyerek durduğunu, bunun üzerine "Evet, ben Aziz Çoban. Nasıl beğendiniz mi oyunu?" diye cevap verdiğini söyledi.

"TİYATRO HER ZAMAN VAR OLACAK"

Oyuncu Çoban, olayın devamını ise şöyle anlattı:

"Çok sevindim beni tanıdığı için. Fakat bir anda, ne olduğunu anlamadan bana vurdu, beni ağaca fırlattı. Ben kendimden geçtim, toparlanmaya çalışırken baktım hiç kimse yok. Kaçmış gitmiş."

Yüzünden yaralandığı görülen ve başından, elinden, dizinden de darbe aldığını belirten Çoban, "Oyunu keşke seyretmiş olsaydı. Seyretmiş olsa bu saldırıyı yapmayacaktı. Çok üzgün bir durumdayım. Ama tiyatro her zaman var olacak. Belki böyle saldırılara da maruz kalacağız. Tiyatro iyileştirir, tiyatro yaşatır. İyi ki tiyatro var. Bu talihsiz olaydan dolayı gündeminizi meşgul ettiğim için özür diliyorum" dedi.