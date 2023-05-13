TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek TRT’den seslendi: 'Kökten bir değişim diyoruz, bu düzen değişsin diyoruz!'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:09

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:10

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin, radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının ikincisi bugün yayınlandı. Konuşmalar, TRT 1 ve Radyo 1’den izleyici ve dinleyicilere ulaştı.

Seçimlere Sosyalist Güç Birliği çatısı altında giren Türkiye Komünist Hareketi (TKH) adına da konuşmayı Genel Başkan ve İstanbul 3. Bölge adayı Aysel Tekerek yaptı. Tekerek, yurttaşlara seslendiği videoda, “Biz komünistler yeni bir Cumhuriyet diyoruz. Kökten bir değişim diyoruz, bu düzen değişsin diyoruz! Patronların saltanatı bitsin, emekçilerin iktidarı kurulsun diyoruz!” dedi.

Tekerek’in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“Biz komünistler yeni bir Cumhuriyet diyoruz. Kökten bir değişim diyoruz, bu düzen değişsin diyoruz! Patronların saltanatı bitsin, emekçilerin iktidarı kurulsun diyoruz!

Kardeşlerim, ülkemizin sorunu çok.

Bugün ülkemizde laiklik sorunu vardır. Tarikatlar var oldukça, eğitimde özel okullar, var oldukça ülkemizde gericilik sorunu bitmeyecektir. Laiklik olmadan ülkenin, yurttaşların kurtuluşu olmaz, özgürlük ve hatta yurttaşlık hukuku olmaz!

Bugün ülkemizde ekonomik kriz vardır. Bedelini ise emekçiler ödüyor. Kamucu ve planlı ekonomi olmadan kriz sona ermez, emekçilerin insanca yaşam hasreti bitmez. Biz özelleştirilen bütün kamu kurumlarının devletleştirilmesinden, üretim ekonomisinden yanayız. Limanların, otoyolların, enerji, haberleşme gibi bütün stratejik alanların devletleştirilmesini savunuyoruz.

Bugün ülkemizin emperyalizme bağımlılık sorunu vardır. NATO’ya bağımlıyız, ekonomik olarak AB’ye bağımlıyız. 68 gençliği ‘Onlar ortak biz Pazar’ derdi. Bugün bu gerçek bütün çıplaklığıyla ortada. Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasını iptal etmezse, Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan emperyalizminin pazarı olmaya devam eder.

O yüzden kardeşler,

Biz başka bir Cumhuriyet diyoruz, biz başka bir düzen diyoruz.

Bizim bol keseden atılan vaatlerimiz ve yalanlarımız yok. Bizim bir çağrımız, davamız, sözümüz var. Bu söz emekçilerin laik, kamucu ve bağımsız yeni bir cumhuriyete mücadele çağrısıdır!

Kardeşler,

Bir çözüm vardır, bu çözüm soldadır. Sosyalizmdedir. Ülkenin kurtuluşu, emekçilerin kurtuluşu, gençlerin geleceği, kadınların özgürlüğü, Kürt halkının eşit yurttaşlığı sol bir iktidardan geçer.

Peki nedir sol?

Sol laikliktir, amasız fakatsız gericiliğin karşısında durmaktır.

Sol anti-emperyalizmdir. NATO’ya hayır demektir. İncirlik üssünün kapatılmasını savunmaktır. Avrupa Birliği’ne emperyalizm diyebilmektedir, Gümrük Birliği anlaşması ile ülkemizi sığınmacılar gettosu haline getiren Geri Kabul Anlaşmasına hayır diyebilmektedir.

Sol kamuculuktur. Özelleştirmenin karşısında halkın malının halka verilmesidir. Devletçi ve planlı ekonomidir. Tekel’i, şeker fabrikalarını, TÜPRAŞ’ı, SEKA’yı kamulaştırma programıdır.

Sol emektir. Emekçinin hakkını savunmak, 6 saat işgünü hakkı, insanca yaşanacak ücrettir.

Sol vicdandır. Haksızlığın karşısında mazlumun yanında yer almaktır.

Solun rengi kırmızıdır, turuncusu yeşili olmaz.

Solun ilkeleri vardır, özelleştirmeci sol olmaz.

Solun çizgisi vardır, laikliği savunmayandan solcu olmaz.

Solun programı vardır, NATO’nun genişlemesine hayır demeden solculuk olmaz.

Solun değerleri vardır, Yetmez Ama Evetçi 2. Cumhuriyetçi liberallerle yan yana gelerek solculuk olmaz.

Biz solu temsil ediyoruz. Bu ülkenin solu sosyalistler, komünistler, devrimcilerdir. Seçim pusulasında Sosyalist Güç Birliği İttifakı’dır.

Sizleri dünya komünistlerinin tarihsel simgesi olan Orak- Çekiçe, partim Türkiye Komünist Hareketi’ne oy vermeye çağırıyorum. Bugün Orak-Çekice verilecek her oy aynı zamanda Mustafa Suphilerin, Nazım Hikmetlerın, Behice Boranların, Deniz Gezmişlerin Harun Karadenizlerin, Hayrullahoğullarının, Kemal Türklerlerin, Talip Öztürk’lerin mücadelesinin büyütülmesidir.

Bizim milletvekili adaylarımız arasında para babaları yok, işçiler var, bizim adaylarımız arasında AKP iktidarına bir gün bile olsa koltuk değneği olmuşlar yok, başından itibaren AKP ile mücadele edenler var. Bizim adaylarımız arasında, foncular, AB sevdalıları, gericiler, Fetöcü’ler yok, bağımsızlık mücadelesi veren yurtseverler var.”

Emekçiler, gençler, kadınlar... Bu seçimler de gelip geçecek. Ama unutma ki orak çekiç hep yanında olacak."