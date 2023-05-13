Yandaş anketçi İhsan Aktaş seçime saatler kala sıraladı: 'Ya Soros ya Erdoğan'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:27

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Genar anket şirketinin sahibi ve Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, seçime saatler kala sosyal medya hesabı Twitter'dan provokatif paylaşımlarını art arda sıraladı.

Aktaş, ilk paylaşımında Millet İttifakı'nı hedef alarak şu sözleri söyledi: ''Bunlar daha iktidarın İ'sini görmeden bizi tehdit etmeye başladılar. 15 temmuzda sizi küresel emperyalistlerin ve Sorosçuların yanına gönderdik. Erdoğan kazanırsa iç savaş çıkarısız diyen küresel medya, PKK ve Fetöcülere pabuç bırakmayız. Bu millet kurtuluş savaşında ve 15 temmuzda topunuzu yenmeyi başardı.''

Bunlar daha iktidarın İ'sini görmeden bizi tehdit etmeye başladılar. 15 temmuzda sizi küresel emperyalistlerin ve Sorosçuların yanına gönderdik. Erdoğan kazanırsa iç savaş çıkarısız diyen küresel medya, PKK ve Fetöcülere pabuç bırakmayız. Bu millet kurtuluş savaşında ve 15… — ihsan aktas (@ihsanaktas) May 13, 2023

Yandaş anketçi Aktaş sonraki iki paylaşımında seçimlerde iki seçenek olduğunu ima eden provokatif sözlerle şunları ifade etti:

''Ya Soros ya Erdoğan''

Ya Soros ya erdoğan. — ihsan aktas (@ihsanaktas) May 13, 2023

''Ya The Ekonomist ya büyük Türkiye''

MEDYA İHSAN AKTAŞ'I NASIL TANIYOR?

Aktaş'ın geçen aylarda 10 yılda kamudan 57 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin ise 22 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkmıştı. Aktaş, daha sonra yaptığı açıklamada bu durumun oldukça 'doğal' olduğunu belirtmiş, tepkilerin odağı haline gelmişti.

Öte yandan İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nin, sosyal medyada ve katıldıkları televizyon programlarında iktidarı savunan, yandaşlara ait anket şirketlerine binlerce lira ödediği ortaya çıkmış, belediyenin yandaş İhsan Aktaş’ın şirketi Genar Araştırma’ya da 200 bin TL ödediği ifşa olmuştu.