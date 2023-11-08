TKH Hatay'dan 'Şahsi Meselemiz' filmine tepki: Hatay halkının acılarını yok sayan filmin çekimleri durdurulmalıdır!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:35

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşananları konu alan ve yapımcılığını Bülent Durgun ile yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği "Şahsi Meselemiz" adlı filmin çekimleri Hatay'da başladı. Enkazların üzerine kurulduğu iddia edilen plato ve film yerel halkı kızdırdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatay benim şahsi meselemdir” sözünden yola çıkarak adı konulmuş filme bir tepki de, deprem sonrası bölgedeki çalışmalarıyla sıkça öne çıkan komünistlerden geldi. Türkiye Komünist Hareketi Hatay İl Örgütü tarafından "Hatay halkının acılarını yok sayan filmin çekimleri durdurulmalıdır" başlıklı bir yazılı açıklama yapıldı.

"Depremde büyük bir yıkımın meydana geldiği, bu yıkımın izlerinin henüz her sokakta görüldüğü böylesi bir ortamda enkazları dekor olarak kullanmak en hafif tabirle vurdumduymazlıktır" denilen açıklamada, Hatay Valisi'nin film setine yaptığı ziyarete de tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Film setini ziyaret eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı burada yaşananların sonraki kuşaklara doğru aktarılması bakımından sanat camiasının bu işe dahil olması gerektiğini belirtmiş.

Elbette gerçeklerin sonraki kuşaklara anlatılması aynı felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok önemlidir. Ancak deprem gerçeğini Hatay halkından daha iyi kimse anlatamaz.

GERÇEĞİ HATAY HALKI ANLATIR: Deprem öncesi alınmayan önlemleri, rant odaklı hazırlanan imar planlarını, çıkarılan imar aflarını, denetimsizliği en iyi anlatacak olan Hatay halkıdır.

Deprem gerçeğini en iyi anlatacak olanlar, günlerce enkaz altında kalan yakınlarını bekleyen ve yetkili kurumlara ulaşamayan yurttaşlardır. Deprem gerçeği çadır satan Kızılaydır.

Deprem gerçeğini en iyi anlatacak olanlar aradan geçen dokuz ayda sağlıklı barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmak için büyük bir çaba harcayan, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarının bir ticari faaliyete dönüştürülmesi sonucu aylarca toz solumak zorunda kalan depremzedelerdir.

ÇEKİMLER DERHAL DURDURULMALI: Deprem gerçeğini en iyi anlatacak olanlar yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışırken ambulans ve siren sesleri ile bir film setine uyananlardır.

‘’Şahsi Meselemiz’’adlı filmin yapımcılarına sesleniyoruz, halkın yaralarını görmezden gelerek yapılan bu çekimler derhal durdurulmalıdır. Hatay halkının acıları dekor malzemeniz değildir."