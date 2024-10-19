TKH: 'Sağlıkta devrim' dediler, bebeklerin katili oldular

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:28

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:28

İstanbul'da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla ilgili olarak komünistlerden bir tepki geldi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından "Sadece çete üyelerini değil, bütün sorumlular yargılayın!" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 12 bebeğin doğrudan ölümüne yol açan skandalın bütün sorumlularının yargılanması çağrısı yapıldı.

Bütün bebek ve yenidoğan ölümlerinin detaylı olarak açıklanması ve bütün kayıtların kamuoyuna paylaşılması çağrısı yapılan açıklamada şu vurgular yapıldı:

"Zamanın İstanbul İl Sağlık Müdürü olan ve bugün Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan isim başta olmak üzere bütün Sağlık Bakanları, Sağlık Bakanı Yardımcıları ve bakanlık bürokratları, SGK Genel Müdürü ve İstanbul İl Müdürü, İstanbul İl Sağlık Müdürleri ve bürokratları yargılanmalıdır.

Bu suçu işleyen çete üyelerinin hamisi olan ve yolsuzluğa izin/talimat veren adı geçen hastanelerinin sahipleri ve hastane yönetiminde bulunan bütün isimler de aynı şekilde yargılanmalıdır.

Bu suçun parçası olan başta doktorlar olmak üzere bütün sağlık personeli meslekten men edilmelidir.

Bütün rüşvet ağı ortaya çıkarılmalıdır. Bu suça göz yumanlar, destek olanlar ve ortak olanlar kamudan temizlenmelidir. Bütün özel hastanelere el konulmalı, kamulaştırılmalı, sağlık hizmeti ücretsiz olmalıdır.

Başta Sağlık Bakanı ile SGK müdürü olmak üzere bütün bürokratların ve adı geçen hastanelerin sahiplerinin de yargılanması için Partimiz suç duyurusunda bulunacaktır.

Partimiz Genel Başkanı Aysel Tekerek’in katılımıyla 21 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaktır.

Biliyoruz ki bu çürümenin, vicdansızlığı ve ahlaksızlığın temel nedeni AKP’nin kurduğu düzendir. Sağlıkta devrim dediler, bebeklerin katili oldular. Çünkü onların dini ve imanı paradır."