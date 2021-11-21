'Üçüncü İtifak'ta kimler olmayacak?
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı genişleme çalışmalarını sürdürürken solda da ittifak tartışmaları devam ediyor. 'Üçüncü İtifak' hakkında konuşan SOL Parti Başkanlık Konseyi Üyesi Öner İşleyen, "Biz rejimle dolaylı ya da doğrudan uzlaşarak bir düzelme yaşanacağına inanmıyoruz" dedi.
İktidar çevreleri ne kadar “zamanında yapılacak” dese de ufukta bir seçim görülüyor. Hem iktidarın bu tükenmişlikle daha fazla gidemeyecek oluşu hem de Millet İttifakı başta olmak üzere güçlenmiş bir muhalefet varlığı bunu gerekli kılıyor. Toplumdaki hoşnutsuzluğu yansıtmada eskisi kadar başarısız değil muhalefet; dolayısıyla seçim için gerçekten bastırıyorlar, sonuç alınması da yakındır.
Böyle bir ortamda partiler arasında temaslar, işbirlikleri, giderek ittifaklar oluşması doğal. Sol Parti, TKP, EMEP arasında birlikte olma yönünde adımlar olduğunu biliyoruz. TİP ile HDP arasında da birlik görüşmeleri olduğu belirtiliyor. TİP-HDP-Sol Parti’nin oluşturduğu bir “Üçlü İttifak”ın ortaya çıktığı iddiası ortaya atıldı. Buna TKP ile EMEP’in de katılabileceği ileri sürülüyordu. TKP ile EMEP bu iddiaları kesin bir dile reddetti. Sol Parti de dün düzenlediği basın toplantısında “hiçbir kesime” kapalı olmadıklarını, diyaloğa açık olduklarını ama iddia edildiği gibi söz konusu “üçlü ittifak” içinde bulunmadığını açıkladı.
İŞLEYEN’İN MESAJLARI
Sol Parti Başkanlık Konseyi Üyesi Önder İşleyen, “ülkenin tüm sol muhalefetiyle, örgütlü güçleriyle” diyalogdan yana olduklarını belirtiyor. “Biz rejimle dolaylı ya da doğrudan uzlaşarak bir düzelme yaşanacağına inanmıyoruz” diyor İşleyen, burada herhangi bir partiyi ima ediyor değil, söylediği artık keskin bir kopuşun gerekliliğidir. Kısacası, Sol Parti “sol ittifak” olarak adlandırılan yapının içinde yer almış değil, almayacak da. Partinin “üçüncü ittifak”tan anladığı “sosyalist sol bir seçenek”. Başka bir ittifakta yer almayacak oluşlarının nedeni bu. İttifakın gündelik gelişmeler üzerine değil, ilkesel temelde olması gerektiğine inanıyor Sol Parti. Bu anlayışı benimseyen TKP, EMEP, Sol Parti beraberliğine değer veriyor bu yüzden. Yani “Üçüncü İttifak” kimlerden oluşmuş ya da daha sonra kimlerden oluşacak bilinmez ama bu ittifakın içinde Sol Parti, TKP, EMEP olmayacak gibi görünüyor.
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