Cumhuriyetin ‘laiklik’ ilkesine darbe üstüne darbe

19 Nisan 2022 Salı

Saray odaklı son girişim, “Diyanet Akademisi” kurulması yönündeki yasa önerisi. Lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları, kuruluş, kurullarının ortak çalışmaları ile eğitim programları uygulayabilecekler.

Cumhuriyet’in dünkü manşet haberinde ise derin yoksulluğun en çok çocukları etkilediği gerçeğinin altı çiziliyordu. Ailelerin açıklamaları üzerinden dün ders başı yapan çocukların, okula giderken hazırlanan beslenme çantalarının içlerinin hangi boyutlarda boşaldığının örnekleri verilir, sadece kuru ekmek ve su bulunduğu bilgisi yer alırken “Aç karnına ders başı” başlığı atılmıştı. Zorlu koşulların kayıp kuşakları ürettiği vurgusu ile sağlık ve eğitimden yoksun kalmalarının saptamaları yapılıyordu.

Öte yandan uzmanlar “İktidarın salgınla kumarı”nı ortaya koyan gerçeklerin altını çiziyordu. Ramazan ayı gerekçe yapılarak tarihleri gelen aşılamaların yapılmaması ise ramazan sonrası yaşanacak olumsuz tablonun tuzu biberi olacak. Bayram sonrası havaların ısınması ile umutla beklenen salgın düşüşü gündemde olacakken, aşısız açılmalar, maskelerin fırlatılıp atılmış olmasının kaçınılmaz sonuçları olarak bulaşın artması, patlaması hiç de sürpriz sayılamayacak.

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BETAM’ın dün sonuçları ulaşan “Konut Talebi, Fiyat Artışları Raporu” üzerinden yapılmış araştırmanın sonuçları, ülkemiz nüfusunun çok ama çok büyük çoğunluğu için yaşamın giderek nasıl karabasana dönüştüğünün belgesi bir dizi sonucu yüzümüze çarpmakta.. Satılık konutların geçen yılın mart ayından bu yılın nisan ayına Türkiye genelinde artış oranları ortalaması metrekareye yüzde 134.3 olarak 8 bin 656 TL’ye çıkıvermiş.



İstanbul, en yüksek artış oranı yüzde 159.3 ile metrekare fiyat olarak 12 bin 805 liraya yükselirken Ankara yüzde 116.6’lık artışla 5 bin 540 liraya çıkmış. İzmir yüzde 119.3’lük artış oranı ile metrekare olarak 9 bin 722 lirayı bulmuş. “Kapatılan ilan yaşı” kavramı üzerinden çalışma da benzer gelişmeleri doğruluyor; Türkiye ortalaması 40.3 günü buluyor. İstanbul, iller içinde 38.5 ile başı çekerken Ankara 31.7 güne çıkmış, İzmir ise 46.6 günü yakalamış.

Otobüs biletleri fiyatlarının uçak biletlerini yakalamış olması, halkımızı yaşadıkları illerde kalmaya hapsetmiş görünüyor. Bayrama dönük ekonomik hesapların ürünü zorunlu bulunulan yerlere pas edilmiş olunması gerçeğinin, olumsuz moral sonuçları olsa olsa ayrıntı bile sayılabilir. Günlük yaşam, beslenme fiyatları üzerinden çıplak gözlemlenen patlamalar gerçek kaygıların karabasanı..

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En son sıcak gelişmelerin kapsamında, iktidara yakın iş insanlarının, Saray’ın ekonomi politikasının değişmesini öngören çıkışları var. Doğrusu Arınç’ın eleştirilerinde simge olan çıkışların, giderek sayıları pıtrak gibi artış gösteren diğer yandaşlara sıçramalarıyla dikkat çekici. Nedenlerini sorgulamaya kalkışırsak, Mustafa Çakır arkadaşımızın dünkü gazetemizin 4. sayfasında yayımlanan “İktidara bütçe yetmedi” başlıklı yazısının içinde yer alan tablolara birazcık göz atabilmek yeter de artar bile.

Adalet Bakanlığı’nın yeni ödenek toplamı 33.5 milyara çıktığı halde, ilk üç ayın harcaması 9.3 milyarı bulmuş. Milli Savunma Bakanlığı’nınki 94.4 milyar, ilk üç ayın gerçekleşmesi 19.6 milyar, İçişleri Bakanlığı 15 milyar, ilk üç ay gerçekleşmesi 3.5 milyar. Dışişleri Bakanlığı 7.5 milyar, ilk üç ay gerçekleşmesi 2.2 milyar. Hazine ve Maliye Bakanlığı 855.2 milyar, ilk üç aylık gerçekleşme 310.6 milyar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 66.3 milyar, ilk üç aylık gerçekleşme 18.6 milyar. Kültür ve Turizm Bakanlığı 7.7 milyar, ilk üç ayı 1.8 milyar. Tarım ve Orman Bakanlığı 65.1 milyar, ilk üç ayı 15.9 milyar.