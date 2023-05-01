Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu: 'Depremde halka can damarları açtılar'
13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Zonguldak’ta madencilerle buluştu.
Kılıçdaroğlu, madencileri ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir de açıklama yaptı.
"MADENCİLERİMİZ İÇİN DE BAHARI GETİRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu, "Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum" dediği açıklamasını şöyle noktaladı:
"Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim."
Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim. #SanaSöz pic.twitter.com/9a2TfG1Uzc— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023
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