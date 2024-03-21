Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu

Ses kaydı iddiaları üzerine Gökhan Zan’ın adaylığını çeken TİP’in Hatay'da kimi destekleyeceği belli oldu. Buna göre, Türkiye İşçi Partisi Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin adaylarını destekleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:26
Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu
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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan’ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay’da kimi destekleyeceği açıklandı. 

Türkiye İşçi Partisi, Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP’in adaylarını destekleme kararı aldı.

Cumhuriyet’in TİP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, parti 2 saat içerisinde resmi olarak açıklama yapacak. 

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ADAYLARI KİM?

İttifak bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'yken, EMEP Partisi’nin adayı ise Halil İmrek.


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