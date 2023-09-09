TKP Özgürlük Semt Evi tarafından düzenlenen film gösterimine polis baskını: 13 gözaltı
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli Özgürlük Semt Evi tarafından gerçekleştirilen film gösterimine polis engel oldu, 13 kişi gözaltına alındı.
Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Muhlis Akarsu Parkı'nda saat 20.00'da yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı "Pardon" filminin gösterimi yapılacaktı.
Ancak TKP'nin düzenlediği etkinlik alanına polis ekipleri engel oldu. Etkinliğin başlamasının ardından çevik kuvvet polislerince alana müdahahele gerçekleştirildi. Müdahale kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya ilişkin "AKP iktidarı yine özgürlükçü! Çayırova’da film izleyenlerin tümünü gözaltına aldılar. Bütün partili arkadaşlarımızı ve dostlarımızı derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.
AKP iktidarı yine özgürlükçü! Çayırova’da film izleyenlerin tümünü gözaltına aldılar. Bütün partili arkadaşlarımızı ve dostlarımızı derhal serbest bırakın! pic.twitter.com/hVoOLAavzG— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) September 9, 2023
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