TKP’den çağrı: Yangından etkilenen yurttaşların zararı ücretsiz karşılansın!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:51

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:51

Çanakkale'de süren orman yangınlarıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü "Çözüm madencilik ve inşaat sektörü gibi temel sektörlerde devletleştirme ile birlikte ormanlarımızın bakımı, korunması ve işletmesinin, toplumun tümünün çıkarları doğrultusunda, devlet tarafından yapılmasındadır" diyerek yangından etkilenen tüm yurttaşların zararının ücretsiz karşılanması çağrısında bulundu.

Yangında zarar görenlerin TKP Çanakkale il bürosu ve Kepez Semt Evi'ne de davet edildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“İlimizde çıkan orman yangınında binlerce hektar orman ve tarım arazisi yandı, onlarca köy boşaltıldı, yurttaşlarımız evlerini, geçim kaynaklarını, hayvanlarımız canlarını kaybetti. Yangın il merkezindeki yurttaşlarımızı tehdit eder hale geldi.

Yapılan açıklamalar daha önceki “doğal afetlerde” yapılanlarla benzer. Yangını başlatan dikkatsizlik, büyüten çok şiddetli rüzgar, olağan dışı sıcaklar…

Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Soruyoruz:

Neden hem ormanların korunmasına hem de çıkabilecek yangınların çok erken aşamada tespit edilmesine dönük bir izleme, gözetleme sistemi yok?

Neden yangınla mücadele için gerekli araç, makine parkı ve personel yok?

Neden yangınla mücadele için devletin, toplumun olanaklarını en yaygın ve verimli şekilde harekete geçirecek bir planlama yapılmıyor?

Benzer soruları farklı doğal olaylar ve yaşamın başka alanları için de sormak mümkün. Bu düzen halkımızın, emekçilerin yaşamlarını korumak, iyileştirmek, onları mutlu etmek için değil; zenginler, patronlar daha da zenginleşsin diye işliyor sadece.

Bu düzende orman arazilerinin rant için yakılmasına, yok edilmesine göz yumulur, ormanlar maden şirketlerine peşkeş çekilir. Devletin orman yangınlarıyla mücadeleye dönük örgütlenmesi tasfiye edilir, yangınla mücadele uçakları çürümeye bırakılır ki patronlara yeni kazanç kapıları açılsın.

Çözüm madencilik ve inşaat sektörü gibi temel sektörlerde devletleştirme ile birlikte ormanlarımızın bakımı, korunması ve işletmesinin, toplumun tümünün çıkarları doğrultusunda, devlet tarafından yapılmasındadır.

Acil olarak yapılması gereken, Valilik ve Bakanlık tarafından yangından etkilenen tüm yurttaşlarımızın sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının tamamının en hızlı ve nitelikli şekilde karşılanmasıdır. Yurttaşlarımızın maddi zararları hızla ve karşılıksız telafi edilmelidir.

Yanan alanların rant projelerine dönüşmemesinin, yeniden orman ve tarım arazisi olarak kazanılmasının takipçisi olacağız.”