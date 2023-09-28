TKP'den 29 Ekim çağrısı: Cumhuriyet için sosyalizm

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada, "'Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm' etkinliğimize bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz. Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız!" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:45
TKP'den 29 Ekim çağrısı: Cumhuriyet için sosyalizm
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayımlayarak, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ilişkin etkinlik planını duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada, "22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hem 100’üncü yılı selamlayacağız hem de bu 100 yılın muhasebesini dürüstçe yapacağız. Sözümüzle, sanatımızla. Karanlığa öfkemizi, ülkemiz ve halkımıza olan inancımızı binlerce kişinin ortak iradesi olarak haykıracağız" ifadelerine yer verildi. 

İşte o açıklama:


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