TKP'den 29 Ekim çağrısı: Cumhuriyet için sosyalizm

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:45

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:45

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayımlayarak, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ilişkin etkinlik planını duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada, "22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hem 100’üncü yılı selamlayacağız hem de bu 100 yılın muhasebesini dürüstçe yapacağız. Sözümüzle, sanatımızla. Karanlığa öfkemizi, ülkemiz ve halkımıza olan inancımızı binlerce kişinin ortak iradesi olarak haykıracağız" ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama: